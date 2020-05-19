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  3. Rus kadın selfie çekerken uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Rus kadın selfie çekerken uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Rus kadın selfie çekerken uçurumdan düşerek hayatını kaybetti

Rusya'dan Dubai'ye fotoğrafçılık kariyerini geliştirmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) taşınan 34 yaşındaki Julia Khabibulina tatil için gittiği Dubai'de fotoğraf çektirmek için poz verdiği sırada 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Selfie çektirme hevesiyle hayatını kaybeden kişilere bir yenisi daha eklendi. Rusya’dan Dubai’ye fotoğrafçılık kariyerini geliştirmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) taşınan 34 yaşındaki Julia Khabibulina tatil için gittiği Dubai’de selfi çektiği sırada uçurumun kenarından düşerek, hayatını kaybetti. Rus basını olayın geçtiğimiz günlerde meydana geldiğini, Khabibulina’nın yaklaşık 10 metre yükseklikten düşerek öldüğünü açıkladı. Öte yandan 34 yaşındaki Khabibulina’nın cesedinin koronavirüs salgını nedeniyle BAE’de bir hastanede Rusya'ya gönderilmeyi beklediği öğrenildi.

6 YIL İÇİNDE 278 KİŞİ SELFİE ÇEKERKEN ÖLDÜ

Öte yandan, ABD'de yapılan bir araştırma selfie çekme akımının tehlikeli sonuçlarını ortaya koydu, 6 yıl içerisinde 278 kişi selfie çekmeye çalışırken canından oldu. Ölenlerin 7'si ise Türkiye'den..


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