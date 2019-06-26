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  3. Rus enerji devinden Japonya'ya ilk teslimat gerçekleşti

Rus enerji devinden Japonya'ya ilk teslimat gerçekleşti

Rus enerji devinden Japonya'ya ilk teslimat gerçekleşti

Rus enerji devi Novatek, sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) Kuzey Kutbu'ndaki Yamal projesinden Japonya'ya ilk teslimatını gerçekleştirdi.

Rus enerji şirketi Novatek, Kuzey Kutbu'ndaki Yamal LNG (sıvılaştırılmış doğalgaz) projesinden Japonya'ya ilk teslimatı gerçekleştirdiğini duyurdu. Sevkiyat, teslimat planınında yer aldığı gibi, Japonya'nın Tobata LNG tesisine aktarıldı.
 
Konuya ilişkin açıklamada bulunan Novatek Yönetim Kurulu Başkanı Leonid Mikhelson, “Japonya önemli bir LNG pazarı ve LNG pazarlama stratejimizdeki öncelikli yerlerden biri” dedi.
 
Mikhelson, Kuzey Denizi güzergahı ve Kamçatka'daki bir aktarma terminalininde kullanılmasıyla lojistik zincirlerinin daha da gelişeceğini, LNG tedarikinin Rusya - Japonya ticari ve ekonomik ilişkilerini güçlendireceğini ifade etti.
 
Novatek LNG'y Brezilya, Çin, Hindistan ve diğer ülkelere gönderiyor. Şirket, tedarik müşteri zincirini genişletmek ve enerji arzı konusunda dünyanın en büyük pazarı olan Asya pazarlarındaki varlığını arttırmayı hedefliyor.

(DHA)

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