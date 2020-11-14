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14 Kasım 2020 Cumartesi 16:32 | Son Güncelleme:

Rus Barış Gücü askerleri Karabağ ateşkes hattında devriyelere başladı

Rus Barış Gücü askerleri Karabağ ateşkes hattında devriyelere başladı

Rus Barış Gücü askerleri dağlık Karabağ'da devriyelere başladı. Ateşkes hattında gözlem noktalarına yerleştirilen askerler, saat başı gözlem yapıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’a gönderilen Rus Barış Gücü askerlerinin ateşkes hattında devriyelerine başladığını açıkladı. Aynı zamanda bölgeye 5 yeni gözlem noktası da kurulması planlanıyor.

İHA'da yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, “14 Kasım itibarıyla Rus Barış Gücü’ne ait 12 gözlem noktasına yerleştirilen askerler tarafından her saat başı bölgede gözlemler yapılıyor. Bugün bölgede 5 yeni gözlem noktasının daha oluşturulması planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’dan kalkan Il-76 uçaklarıyla işgalci Ermenistan’daki Erebuni Havaalanı’na taşınan zırhlı araçların karayolu ile Dağlık Karabağ sınırındaki Goris kentine, daha sonra kontrol noktalarına sevkiyatının gerçekleştirildiği kaydetti.

GÖZLEM NOKTALARI KONTROLÜ SAĞLAYACAK

Rus Barış Gücü askerlerinin güvenliği için Rus devriye polislerinin de görev aldığı aktarılırken, gözlem noktalarından mülteci geçişlerine yardım edileceği, sivillere yönelik saldırıların önüne geçileceği, bölge güvenliğini sağlanacağı transit geçiş trafiğinin güvenliğinin sağlanacağı ifade edildi.

5 YENİ GÖZLEM NOKTASI KURULACAK

Kontrol noktalarındaki Rus Barış Gücü askerlerinin devriyelerinden de görüntüler servis edilirken, konuya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov açıklamalarda bulundu. Konaşenkov, “14 Kasım itibarıyla Rus Barış Gücü’ne ait 12 gözlem noktasına yerleştirilen askerler tarafından her saat başı bölgede gözlemler yapılıyor. Bugün bölgede 5 yeni gözlem noktasının daha oluşturulması planlanıyor. Bugünden itibaren Rus devriye polisleri de Güney bölgede devriye gezmeye başlayacak” dedi.

Konaşenko ayrıca Rus Barış Gücü askerlerinin anlaşmanın imzalandığı andan itibaren bölgeye sevkiyatıyla ilgili teknik bilgiler aktarırken, bölgede yapılan ilk devriyelerde ateşkesin ihlaline yönelik bir girişimin gözlemlenmediğini vurguladı.

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