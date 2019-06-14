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  3. Rus askeri uzmandan dikkat çeken yorum: ABD gözdağı mı veriyor?

Rus askeri uzmandan dikkat çeken yorum: ABD gözdağı mı veriyor?

Rus askeri uzmandan dikkat çeken yorum: ABD gözdağı mı veriyor"

Rus askeri uzman Mikhail Khodarenok, ABD Deniz Kuvvetleri Deniz Piyade Kolordusuna bağlı helikopterle gerçekleştirilen 'fil yürüyüşlerinin' amacının hava savunması olmayan ülkeleri korkutma çabası olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta ABD ordusunun Kaliforniya eyaletindeki Deniz Kuvvetleri 16. Grubu'na bağlı, 2 düzine kadar MV-22B Osprey ve 16 adet CH-53E Sikorsky CH-53E Super Stallion helikopteri, havalanmadan önce pistte birlikte hareket ederek ''fil yürüyüşü' yaptı.

Konuya ilişkin RT'ye değerlendirmelerde bulunan  Rus Askeri Uzman ve emekli Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri Albayı Mikhail Khodarenok öncelikle, ABD'nin dünyanın en büyük ve teknik olarak en iyi donatılmış deniz kuvvetlerine sahip olduğunu belirtti.
 
Ancak ABD'nin gözdağı verme çabasında olduğunu iler süren Khodarenok, ''Fil yürüyüşü hava gücünün etkileyici bir gösterisidir. Ancak ABD, büyük olasılıkla hava savunması olmayan ülkelere göz dağı verip korkutma çabasında.'' dedi.

(star.com.tr)

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