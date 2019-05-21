Rumlardan Türkiye'ye Fransız kalkanı

Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Fransa’ya Ada’da deniz üssü kurmasına izin veren anlaşmayı 6 ay içinde hayata geçirecek. Anlaşmaya göre Fransa donanması, Rumların kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri parsellerde yapılan doğalgaz çalışmalarının güvenliğini sağlayacak. Fransızlar ayrıca; çakışan alanlarda Türk gemileriyle de karşı karşıya gelebliecek.

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile Fransa Savunma Bakanı Florence Parly arasında geçen hafta imzalanan deniz üssü ve savunma işbirliği anlaşmasının maddeleri Rum medyasına sızdırıldı. 6 ay içinde hayata geçirilmesi planlanan askeri anlaşmanın ilk etabı için Fransız uzmanlar deniz üssünün inşa edileceği Vasiliko’da çalışmalara başlayacak.

ATİNA'DA 'EGE DENİZİ' ZİRVESİ

Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Yunan heyetleri arasında Ege Denizi’nde güven arttırıcı önlemler ve davranış kuralları başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek maksadıyla teknik görüşmelerin 20-25 Mayıs’ta Atina’da gerçekleştirileceğini bildirdi.

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Rum basınına sızan haberlere göre, 9 maddelik anlaşma şöyle:

1) Deniz üssü ileri operasyonel menzilli nitelikte olacak.

2) İnceleme ve planlar tamamlandıktan sonra üs 6 ay içinde operasyonel olarak hazır olacak.

3) PESCO işbirliği çerçevesinde Doğu Akdeniz’de operasyonda bulunacak Fransız Deniz Kuvvetleri’nin gereksinimleri tamamıyla karşılanacak.

4) Fransa’nın bölgedeki daimi ve sürekli varlığı garantiye alınacak.

5) Rum Yönetimi’nin operasyonel altyapısı, bölgede faaliyet gösteren Fransız Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılacak.

6) Fransa, üssün kurulma ve geliştirilmesine ekonomik olarak katkıda bulunacak.

7) Fransız Deniz Kuvvetleri, Türkiye’nin Fransız petrol şirketi Total’e yönelik olası müdahalelerini göğüsleyecek.

8) Fransa, Rum Yönetimi’nin deniz kuvvetlerinin güçlendirilmesine yardımcı olacak.

9) Avrupa veya ortak faaliyetler çerçevesinde iki ülke silahlı kuvvetlerinin işbirliği ve eğitimi sağlanacak.

(Akşam)