Rumlardan büyük provokasyon

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dış İşleri Bakanlığı tarafından BM’ye gönderilen notada Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı sınırlarını belirledi.

GKRY verdiği koordinatlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yokmuş gibi hareket ederek kendi iddia ettiği deniz sınırlarını dayatmaya çalıştı.

Hamlenin provokasyon amaçlı olduğunu vurgulayan Akdeniz Üniversitesi Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Emete Gözügüzelli, “Uluslararası hukuka göre deniz sınırının belirlemesi ikili anlaşmalarla olur. Hiçbir ülkenin tek taraflı deniz sınırı belirleme hakkı yoktur. Kıbrıs bu adımla kendi iddia ettiği sınırlarını dayatmaya çalışıyor” dedi.

(Yeni Şafak)