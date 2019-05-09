Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2081
  • 6,9538
  • 256.524
  • 89.607
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rumlardan büyük provokasyon

Rumlardan büyük provokasyon

Rumlardan büyük provokasyon

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs Türk Cumhuriyetini yokmuş gibi göstererek Birleşmiş Milletlere münhasır ekonomik bölge koordinatlarını gösteren bir harita iletti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dış İşleri Bakanlığı tarafından BM’ye gönderilen notada Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı sınırlarını belirledi.

GKRY verdiği koordinatlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yokmuş gibi hareket ederek kendi iddia ettiği deniz sınırlarını dayatmaya çalıştı.

Hamlenin provokasyon amaçlı olduğunu vurgulayan Akdeniz Üniversitesi Devletler Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Emete Gözügüzelli, “Uluslararası hukuka göre deniz sınırının belirlemesi ikili anlaşmalarla olur. Hiçbir ülkenin tek taraflı deniz sınırı belirleme hakkı yoktur. Kıbrıs bu adımla kendi iddia ettiği sınırlarını dayatmaya çalışıyor” dedi.

(Yeni Şafak)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze arasındaki kavgayı çıkaran o fotoğraf!
Kim Kardashian 17 mahkumun serbest kalmasını sağladı
Nafakaları ödenmemiş gösteriyor!
Brad Pitt aşk iddialarına yanıt verdi
Büşra Develi'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai´nin geçen haftaki bölümünde yaşananlar izleyicileri ekran baş

Hercai 9. Bölüm 2. Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Meghan Markle ve Prens Harry'nin bebeğinin ilk fotoğrafı

Türkiye'nin yeni silahından ilk görüntüler