Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Rumlara silah ambargosunu kaldıran yasa ABD'de kabul edildi

Rumlara silah ambargosunu kaldıran yasa ABD'de kabul edildi

Rumlara silah ambargosunu kaldıran yasa ABD'de kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi, Güney Kıbrıs Rum yönetimine uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını düzenleyen yasayı kabul etti. 

Demokrat Parti Milletvekili David Cicilline tarafından ABD Temsilciler Meclisi´ne sunulan yasal düzenleme, 253 lehte, 171 aleyhte oy ile kabul edildi. ABD Senatosu´nda da onaylanan yasanın imza için ABD Başkanı Donald Trump´a gönderileceği belirtildi.

ABD Senatosu ile ABD Temsilciler Meclisi´nde onaylanan yasa, Güney Kıbrıs´a belli ön koşullar çerçevesinde silah ambargosunun kaldırılmasını öngörüyor. Yasaya göre; Rum yönetimi, Rusya'ya ait savaş gemilerinin limanlarını kullanmasına izin vermeyecek.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ahmet Kural'ın son hali görenleri şok etti!
Barış Arduç, Lübnan'dan ödülle döndü
Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım ihanet sorusuna cevap vermedi
9 yıla dudak uçuklatan tazminat!
'Gizem'li Karadeniz turu

Bu Babanın Çocukları Ağlamasın Diye Geliştirdiği Taktik Harika

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

5 bin ton ağırlığındaki yeni nükleer denizaltısının açılışı yapıldı

Kavrulmuş sarımsak her derde deva