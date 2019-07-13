Rumlara silah ambargosunu kaldıran yasa ABD'de kabul edildi

Demokrat Parti Milletvekili David Cicilline tarafından ABD Temsilciler Meclisi´ne sunulan yasal düzenleme, 253 lehte, 171 aleyhte oy ile kabul edildi. ABD Senatosu´nda da onaylanan yasanın imza için ABD Başkanı Donald Trump´a gönderileceği belirtildi.

ABD Senatosu ile ABD Temsilciler Meclisi´nde onaylanan yasa, Güney Kıbrıs´a belli ön koşullar çerçevesinde silah ambargosunun kaldırılmasını öngörüyor. Yasaya göre; Rum yönetimi, Rusya'ya ait savaş gemilerinin limanlarını kullanmasına izin vermeyecek.

(DHA)