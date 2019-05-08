Rum liderden Başkan Erdoğan'a küstah yanıt

Başkan Erdoğan, dünkü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda "(Allah) Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve Ege'de haklarımızı gasp etmeye yönelik adımları anlamayanlara idrak versin diyorum. Rabbim, bu mübarek günlerde tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmemize rağmen Avrupa Birliği'nin bizi tam üyeliğe kabul etmemesinin gerisindeki saplantılı ruh halini çözemeyenlerin akıllarını başına getirsin diyorum" sözlerine Rum liderden küstah bir dille yanıt geldi.

BM VE AB'DEN YARDIM BEKLEDİ

Euronews'te yer alan habere göre, Başkan Erdoğan'ın bu ifadelerine Anastasiadis, "Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ve büyük devletlerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesinin vakti gelmiştir" diyerek diğer ülkelerden yardım bekledi.

?'KIBRIS'IN YASAL HAKLARINI İHLAL ETMİŞTİR'

Kıbrıs etrafındaki rezervler üzerinde yaptığı yasal hak ihlalini görmezden gelen Rum lider Türkiye'yi suçladı. "Bu kritik dönemde, Türkiye bir kez daha uluslararası hukuku ve Kıbrıs'ın yasal haklarını ihlal etmiştir" diyerek gülünç bir açıklamaya imza attı.

Doğu Akdeniz konusunda haddini aşan Anastasiadis, "Türkiye'nin uluslararası hukuku tanıması ve Erdoğan'ın Kuran'ın da yazanlar yerine Avrupa Birliği Sözleşmeleri'ne uyması için baskı artırılmalı ve önlem alınmalıdır" dedi.