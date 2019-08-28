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Rum lider Anastasiadis'ten hadsiz sözler

Rum lider Anastasiadis'ten hadsiz sözler

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıs Türk halkının haklarını savunan Türkiye'ye hadsiz sözler sarf etti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de oldubittilere razı göstermemesini sindiremeyen Rum lider "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri Kıbrıs'taki ortamı zehirliyor" dedi.

Dış Rumlar Konferansı'nda konuşan Anastasiadis, tek kaygısının gelecek nesillere olumlu bir gelecek bırakmak olduğunu, başka bir şey olmadığını söyledi.

’Türkiye'nin tavrının, Kıbrıs sorununun çözümlenmemesinin nedeni’ olduğunu öne süren Rum lider, Doğu Akdeniz’deki çalışmaları ’provakasyon ve işgal’ olarak niteleyerek haddini aştı.

Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitlik isteğine de karşı çıkan Anastasiadis, "Kıbrıs Rum tarafının bu talebi, önerildiği şekliyle, eşitsizlik ve haksızlık" dedi.

"ÇÖZÜM ŞARTLARI: TÜRKİYESİZ KIBRIS"

Etkinlikte konuşan Rum Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos da, Kıbrıs’ta çözüm için küstah bir şart ortaya koydu.

Rum Papaz II. Hrisostomos, "Bir çözümde, Türkiye'nin müdahale haklarının olmaması gerekir. Ayrıca Ada, Türk askerinden ve Türkiye Cumhuriyeti kökenli vatandaşlardan kurtarılmalı" dedi.

(DHA)

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