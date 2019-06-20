Rum baskısı AB'yi yoldan çıkarttı

Türk gemilerinin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama faaliyetlerinden dolayı yaşanan gerginlikte Avrupa Birliği’nin (AB) Lüksemburg’da toplanan AB bakanları, birlik üyesi GKRY etrafında “Türkiye’nin sondaj faaliyetleri nedeniyle ciddi endişe” duyduklarını ifade ettiler. Rumların yasadışı arama çalışmalarına göz yuman bakanlar Avrupa Komisyonu’na ‘uygun önlemler için somut eylemleri gecikmeksizin değerlendirme’ çağrısı yaptı Avrupa Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn da yaptığı açıklamada AB’nin Türkiye’ye finansmanı kesebileceğini ya da Ankara’da üst düzey toplantılara son verebileceğini söyledi. Hahn Türkiye’nin faaliyetlerinin ‘kabul edilemez’ olduğunu kaydetti.

GÜMRÜK TEHDİDİ

AB’nin Türkiye ile Gümrük Birliği görüşmelerini askıya almayı içeren bir maddeyi toplantı sonrası sonuç bildirisine eklemeyi planladığı ancak son anda vazgeçildiği anlaşıldı. Taslakta, AB ile Türkiye arasındaki üyelik görüşmelerinin de durakladığı hatırlatıldı. Yıllardır Türkiye ile sorunlarını Avrupa Birliği’ni (AB) kullanarak çözmeye çalışan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile son görüşmesinde Türkiye’nin sondaj faaliyetlerini gündeme getirerek Türk gemilerinin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama faaliyetlerinden ötürü AB Konseyi “Türkiye’nin yasadışı eylemlerini açıkça kınamalı” ifadelerini kullanmıştı.

PAYLAŞMAYI ÖĞRENMELİLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Parlamenter Asamblesi toplantısında Akdeniz’de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına ilişkin, “İstediğimiz tek bir şey var; Rum tarafı, Yunanistan, AB, herkesin kabul ettiği Kıbrıs Türklerinin haklarının da garanti altına alınması. Bu çok mu zor? Bu kadar basit. Hukuka riayet ederek paylaşmayı öğrendiğimiz zaman siyasi çözüm de gelir. Ekonomik ve doğal zenginlikler de çoğalır” dedi.

TEMELDEN YOKSUN

Dışişleri Bakanlığı ise AB'nin tutumunu 'temelden yoksun' ve 'siyasi saikli' olarak nitelendirdi. Tezlerin bütünü reddedildi.

DAYATMALARA KARŞI MARAŞ HAMLESİ

KKTC hükümeti, 1974’ten beri kapalı olan Maraş’ın açılması yönünde karar aldı. Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, kapalı Maraş’a uzman bir ekibin girerek, envanter çalışması kararı alındığını açıkladı. Kapalı Maraş’ın statüsünün netleşmesi için KKTC ve Ankara birlikte hareket etme kararı aldı. Buna göre, uzman bir ekip taşınır ve taşınmaz mülklerin listesini çıkaracak. Maraş, Akdeniz’in Las Vegas’ı olarak biliniyordu. Maraş, BM Güvenlik Konseyi’nin kararı uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı.

RUMLAR PANİKLEDİ

Maraş’ın açılması kararına, GKRY tepki gösterildi. Rum Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Vasilis Palmas, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Maraş ile ilgili “Envanter çalışması yapılacak” açıklamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Palmas, “İşgal rejimi kendi bölücü görüşlerini teşvik ediyor. Karar, Türkiye’nin yönlendirilmesiyle alındı" dedi.