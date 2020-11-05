Ruhani'den Trump yorumu: İran onun döneminde tarihindeki en zor günleri geçirdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhan, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık süresinde, İran'ın tarihindeki en zor günlerini geçirdiğini söyledi.

AA'nın İran devlet televizyonundan aktardığı habere göre, Ruhani, Basra Körfezi'nden ülkenin çöl bölgelerine su transferi yapılması için hazırlanan projenin açılış töreninde konuşma yaptı.

Hürmüzgan ve Bender Abbas bölgelerinde kurulan deniz suyu arıtma tesisleriyle bu bölgelerdeki içme suyu teminiyle ilgili sorunların çözüleceğini belirten Ruhani, "Hürmüzgan ve Bender Abbas'taki su arıtma tesislerinin kapasitesi 8 milyon metreküpten 90 milyon metreküpe ulaşıyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı uyguladığı yaptırım politikasına işaret eden Ruhani, "Bazıları, yaptırım ve baskılarla İran milletini ve kalkınma planlarını durdurabileceğine körü körüne inandılar. Yaptırımlara ve terörist bir hükümetin baskılarına rağmen bu büyük adımları atmayı başardık." diye konuştu.

Trump yönetiminin görevi boyunca İran'ın tarihinde hiç görmediği kadar zor günler geçirdiğine dikkati çeken Ruhani, "Halkın ve hükümetin üç yıldır çektiği zorlukların İran tarihinde benzeri yoktur. Beyaz Saray'daki o beyefendi korona salgını döneminde dahi yaptırımları ve ekonomik savaşı acımasızca artırdı. Onlar hiçbir insani ilkeye, insan haklarına ve uluslararası kurallara bağlı kalmadı ancak sonunda halkımızın zafer kazanacağına eminim." ifadelerini kullandı.