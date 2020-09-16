Ruhani'den BAE ve Bahreyn'e sert tepki: İsrail'e üs vermek isteyenler sonuçlardan sorumlu olacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail ile Filistin'e ihanet anlaşması imzalayan BAE ve Bahreyn'i sert sözlerle eleştirdi. "Filistin'e karşı işlenen suçlar her gün daha da artarken bu ülkeler İsrail'e nasıl el uzatabilir?" diyen Ruhani, "Onlara (İsrail) bölgede üs vermek istiyorlar. Bununla ilgili muhtemel kötü sonuçlardan bölgenin düzenlemelerini ve güvenliğini ihlal eden ülkeler sorumlu olacaktır." dedi.

AA'nın İran devlet televizyonundan aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, BAE ve Bahreyn'e tepki göstererek "Ne yazık ki halkları Müslüman, dindar ve İslam'ın taraftarı olan bölgedeki bazı ülkelerin yöneticileri ne din biliyor ne de kendi halklarına ve Filistin'e karşı borçlarını biliyor." ifadelerini kullandı.

"ABD'YE KARŞI BÜYÜK ZAFER KAZANDIK"

Washington'un, İran'a yönelik BM yaptırımlarını getirmek için 21 Ağustos'ta devreye soktuğu sürece işaret eden Ruhani, "Bu bir aylık bir süreç ve şehriver ayının sonunda (İran takvimine göre 20 Eylül) tamamlanacak. Çok şükür ki ABD bu süreci başlatmakta başarı sağlayamadı." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun pazar gününden itibaren Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının tekrar uygulanacağına dair açıklamasının geçerli olmadığını söyleyen Ruhani, "Dünyada yalnızca iki-üç ülke ABD'nin peşine takılmıştır. Bunlar gayrimeşru siyonist rejim (İsrail) ile bir ya da iki küçük ülkedir. Bunun dışında kimse ABD'ye eşlik etmedi." diye konuştu.

Ruhani, nükleer anlaşmanın Avrupalı taraflarının da ABD'ye karşı çıktığını ve böylece İran'ın ABD'ye karşı büyük bir zafer kazandığını ifade ederek, "İran halkının zaferini şimdiden kutluyorum." dedi.