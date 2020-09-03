Ruhani Kovid-19'a rağmen kararlı: İran'da seçimlere ara yok

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kovid-19'a rağmen 11. dönem Meclis seçimleri sonrasında belirsizliğin devam ettiği 9 eyalette seçimlerin ikinci aşamasının düzenleneceğini bildirdi.

İHA'da yer alan habere göre, seçimlerin ikinci aşamasının yüksek katılımla düzenleneceğini belirten Ruhani, "İkinci Meclis seçimleri ülke için iyi bir tecrübe olacak" dedi.

Meclis seçimlerinin ikinci aşamasının belirlenen tarihte düzenleneceğini söyleyen Ruhani, “Korona Virüs ile Mücadele Konseyi, hiçbir zaman halkın temel ihtiyaçlarının karşılanmasını engelleyecek ve siyasi kararların gecikmesine neden olacak adımlar atmadı." ifadelerini kullandı.

İran’da 11. dönem Meclis seçimleri 21 Şubat'ta yapılmıştı. Meclis seçimlerinde ikinci tura kalan milletvekillileri için 9 eyalette 11 Eylül'de yeniden seçime gidilmesi planlanıyor.