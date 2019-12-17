Ruhani: ABD'nin yasa dışı yaptırımları devam etmeyecek

Ruhani, 18-21 Aralık'ta Malezya'da gerçekleştirilecek 2019 Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılmak ve sonrasında Tokyo'da Japonya Başbakanı Abe Şinzo ile görüşmek üzere gerçekleştireceği yurt dışı ziyaretleri öncesi Tahran Mehrabad Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğu'ya bakış ve Asya ülkeleriyle iyi ilişkiler kurulmasının İran dış politikasının bir parçası olduğunu belirten Ruhani, "Kuala Lumpur ve Tokyo ziyaretleri de bu ülkelerin üst düzey makamlarının daveti üzerine bu politikalar doğrultusunda yapılıyor." dedi.

Kuala Lumpur Zirvesi'nin bölgesel ve küresel sorunların ele alınması için iyi bir fırsat olduğunu dile getiren Ruhani, zirveye katılacak devlet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacağını söyledi.

Yaptırımlar nedeniyle Asya ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin gerilediğine dikkati çeken Ruhani, "Asya ülkeleri ile ilişkilerdeki bu gerilemenin nedeni ABD'nin zalimce baskıları ve yasa dışı yaptırımlarıdır. Bu yaptırımlar devam etmeyecektir. Özellikle İran ile geleneksel ilişkilere sahip dünya ülkelerinin hepsi bizimle yakın ve iyi ilişkiler kurmak istiyor." diye konuştu.

Zirve sonrasında Japonya Başbakanı Abe'nin daveti üzerine Tokyo'yu ziyaret edeceğini aktaran Ruhani, "Japonya ziyaretinde Tahran ile Tokyo arasındaki ikili ilişkileri kolaylaştırma ve bölgedeki seyrüsefer güvenliği ve bölgesel güvenlik başta olmak üzere diğer önemli meseleleri ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Malezya'da 18-21 Aralık'ta düzenlenecek 2019 Kuala Lumpur Zirvesi'ne katılacak Ruhani, zirve sonrasında Japonya Başbakanı Abe ile görüşmek üzere bu ülkeye hareket edecek. Abe, İran'la dostça ilişkilere sahip bir ABD müttefiki olarak Washington ile Tahran arasında ara bulucu olabileceğini belirtmişti.

Ruhani, 19 yıl sonra Japonya'yı ziyaret eden ilk İran Cumhurbaşkanı olacak. İran'dan Japonya'ya cumhurbaşkanlığı düzeyindeki son ziyaret Ekim 2000'de eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi tarafından gerçekleştirilmişti.

AA