Ruhani: 53 milyar varil büyüklüğünde petrol sahası keşfettik

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre, Ruhani, İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde keşfedilen rezerve ilişkin, “53 milyar varil büyüklüğünde yeni bir petrol sahası keşfettik” ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ VE ZENGİN ÜLKEYİZ"

Ruhani ayrıca, ABD’nin, İran’ın tüm yaptırımlara rağmen güçlü ve zengin bir ülke olduğunu bilmesi gerektiğini vurguladı.

2018 verilerine göre İran 156 milyar varil metreküp ile dünyanın en fazla petrol rezervine sahip dördüncü ülkesi konumunda.

En fazla petrol rezervine sahip ülke 303 milyar varil ile Venezuela, 298 milyar varil ile Suudi Arabistan ve 167 milyar varil ile Kanada geliyor. İran'ın keşfettiğini açıkladığı petrol rezervi doğrulanırsa, Tahran en fazla petrol rezervine sahip üçüncü ülke konumuna yükselecek.