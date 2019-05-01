Romanya'da hortum büyük paniğe neden oldu
Romanya´da hortum büyük paniğe yol açtı. Çıkan hortum, 40 kişinin içinde bulunduğu bir otobüsü yol kenarına uçururken; 4 kişinin yaralanmasına ve 10 evin çatısının zarar görmesine neden oldu.
Yerel medya, Romanya´nın başkenti Bükreş´in kuzeyinde bulunan Drajna bölgesinde hortum çıktığını duyurdu. Çıkan hortumun, 40 kişinin içinde bulunduğu bir yolcu otobüsünü yol kenarına fırlattığı belirtilirken; 4 kişinin yaralandığı ve bölgedeki 10 evin çatısının zarar gördüğü duyuruldu.
Dev hortum amatör kameralarca kaydedildi.
(DHA)