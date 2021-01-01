Roma'da havai fişekli yeni yıl kutlaması faciaya neden oldu: Yüzlerce kuş telef oldu

Roma’da yeni yılın gelişi havai fişek gösterileriyle kutlandı. Söz konusu kutlamalarda yüzlerce kuş telef oldu. Sosyal medyadaki görüntülerde Roma sokaklarında kuşların cansız bedenleri görüldü.

Uluslararası Hayvanları Koruma Örgütü (OIPA) Sözcüsü Loredana Diglio, kuş ölümlerinin birden fazla nedeni olabileceğini belirtti. Havai fişeklerin her yıl evcil ve yabani hayvanların yaralanmasına ve strese girmesine neden olduğunu belirten Diglio, şunları kaydetti:

"(Havai fişeklerin çıkardığı gürültünün etkisiyle) Korkudan ölmüş olabilirler. Birlikte uçarken birbirlerine, pencerelere veya elektrik hatlarına çarpmış olabilir. Kalp krizinden dolayı ölmüş olabileceklerini de unutmayalım."