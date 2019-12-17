Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8528
  • 6,5266
  • 277.883
  • 111126
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Roma Belediyesi, AB'yi Nazi kampına benzeten karikatüristle yollarını ayırdı

Roma Belediyesi, AB'yi Nazi kampına benzeten karikatüristle yollarını ayırdı

Roma Belediyesi, AB'yi Nazi kampına benzeten karikatüristle yollarını ayırdı

İtalya'da başkent Roma Belediyesi için de grafik tasarımları yapan bir karikatürist, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını (Brexit) Auschwitz toplama kampından kaçışa benzeten çizimi nedeniyle tepki çekti. Tepkiler üzerine karikatürist işten çıkarıldı.

Roma Belediyesi'nin yurttaşlık eğitimi kampanyası için grafik tasarımları yapan Mario Improta, Brexit ile ilgili karikatürünü geçen hafta sonu sosyal medyada yayımladı.

Karikatürde, İngiltere'de Perşembe günü yapılan genel seçimleri kazanan Başbakan Boris Johnson'a benzeyen bir figür, elinde Britanya bayrağıyla Auschwitz'ten kaçarken görülüyor.

Nazilerin Polonya'daki ölüm kampı Auschwitz'in girişindeki "Arbeit macht frei" (Çalışmak özgürleştirir) yazısının yerinde de "Avrupa Birliği" ibaresi dikkat çekiyor.

Sosyal medyada tepki çeken karikatürün çizerinin Roma Belediyesi için de çalıştığı ortaya çıkınca eleştirilerin dozu da yükseldi.


Kadir Doğulu'dan Sefirin Kızı'yla ilgili paylaşım
Şeyma Subaşı ve Meghan Markle'ın ortak geçmişi ortaya çıktı
Kenan Doğulu ile buzları eriten Beren Saat neşe saçtı!
Burak Özçivit'in kardeşinden üzen haber
Fahriye Evcen oğlu Karan'la rekor kırdı

Ahmet Çakar´dan yayın kestiren açıklama

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!