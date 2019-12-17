Roma Belediyesi, AB'yi Nazi kampına benzeten karikatüristle yollarını ayırdı

Roma Belediyesi'nin yurttaşlık eğitimi kampanyası için grafik tasarımları yapan Mario Improta, Brexit ile ilgili karikatürünü geçen hafta sonu sosyal medyada yayımladı.

Karikatürde, İngiltere'de Perşembe günü yapılan genel seçimleri kazanan Başbakan Boris Johnson'a benzeyen bir figür, elinde Britanya bayrağıyla Auschwitz'ten kaçarken görülüyor.

Nazilerin Polonya'daki ölüm kampı Auschwitz'in girişindeki "Arbeit macht frei" (Çalışmak özgürleştirir) yazısının yerinde de "Avrupa Birliği" ibaresi dikkat çekiyor.

Sosyal medyada tepki çeken karikatürün çizerinin Roma Belediyesi için de çalıştığı ortaya çıkınca eleştirilerin dozu da yükseldi.