Riyad'dan Çin'le füze anlaşması

ABD’nin, Suudi Arabistan’ın, Çin’in yardımıyla balistik füze programını büyük oranda hızlandırdığına dair istihbarat aldığı iddia edildi. Amerikan basın kuruluşu CNN’in konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD hükümeti, Çin’den yardım alan Suudi Arabistan’ın balistik füze programını ciddi miktarda artırdığına dair istihbarat aldı. Donald Trump yönetiminin en başta bu istihbaratı Kongre’nin önemli üyelerine açıklamadığını kaydeden kaynaklar, bazı Demokrat Kongre üyelerinin bu istihbaratı başka yerlerden duyduğunu ve konunun dışında bırakıldıkları için oldukça sinirlendiklerini belirtti.

SAVAŞ KORKUSU

Gizli istihbarata göre, Suudi Arabistan son dönemde Çin’den hem füze altyapısını hem de teknolojisini geliştirecek alımlar yaptı. Kaynaklar, Suudi Arabistan’daki bu gelişmelerin, bazı Kongre üyeleri arasında Orta Doğu’da yeni bir silah savaşı ihtimaline karşı endişe uyandırdığını belirtti.

Kavga kızışıyor

Önceki gün Trump yönetiminin, Cemal Kaşıkçı cinayetinin hemen ardından bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan ile hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiği ortaya çıkmıştı. Cinayetten sadece 16 gün sonra 18 Ekim 2018’de Trump yönetiminin hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiğini” gösteren belgeler ortaya çıktı. Önceki gün de ABD’de bir grup senatör, Başkan Donald Trump yönetiminin kullandığı Suudi Arabistan ve BAE gibi ülkelere silah satışlarında Kongre onayını “baypas” eden acil durum yet-kisini protesto etti.

Tayvan’dan Çin’i kızdıracak ABD açılımı

Çin ile egemenlik ihtilafı yaşayan Tayvan’dan bölgede dengeleri değiştirecek bir hamle geldi. Pekin yönetimine göre Çin topraklarında olan fakat uluslararası kamuoyu tarafından bağımsızlığı tanınan Tayvan, ABD’den tank, anti tank füzesi ve alçak irtifa savunma ünitesi satın alma talebinde bulundu. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 108 M1A2 Abrams tank, 1240 TOW ve 409 Javelin tanksavar füzesi ile 250 Stinger alçak irtifa savunma ünitesi satın almak için talep mektubunun Washington’a iletildiği belirtildi. ABD’nin mektuba resmi yanıt vermek için 120 günü var. Son dönemde ekonomik kriz yaşayan ABD-Çin Ekonomik Savaşı böylelikle yeni bir boyut kazandı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang ise bu satış planından “ciddi endişe duyduklarını” söyledi.