Riyad, vatandaşlarını ABD'de gölge gibi izliyor
İngiliz The Guardian gazetesi, Suudi Kraliyeti'nin ABD'ye seyahat eden ve orada bulunan yurttaşlarını telekom sistemleri üzerinden takip ettiğini duyurdu.
Gazete, bir ifşaatçının Suudi kraliyetinin sadece dört ay içinde milyonlarca gizli takip talebinde bulunduğuna dair belgeleri paylaştığını belirtti. Haberde “1 Kasım 2019 - 1 Mart 2020 arasında Suudi operatörler ‘Telecom, Mobily, Zain’, ABD’li bir operatörden ayda 2.3 milyon gizli takip talebinde bulundu” denildi.