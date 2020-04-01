Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,6183
  • 7,2949
  • 336.485
  • 89643.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Riyad, vatandaşlarını ABD'de gölge gibi izliyor

Riyad, vatandaşlarını ABD'de gölge gibi izliyor

Riyad, vatandaşlarını ABD'de gölge gibi izliyor

İngiliz The Guardian gazetesi, Suudi Kraliyeti'nin ABD'ye seyahat eden ve orada bulunan yurttaşlarını telekom sistemleri üzerinden takip ettiğini duyurdu.

Gazete, bir ifşaatçının Suudi kraliyetinin sadece dört ay içinde milyonlarca gizli takip talebinde bulunduğuna dair belgeleri paylaştığını belirtti. Haberde “1 Kasım 2019 - 1 Mart 2020 arasında Suudi operatörler ‘Telecom, Mobily, Zain’, ABD’li bir operatörden ayda 2.3 milyon gizli takip talebinde bulundu” denildi. 


Tarlada çalışan teyzeye askerden yardım

Tarlada çalışan teyzeye askerden yardım

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Adana'nın yeni stadı bu yıl açılıyor

Pazarda alışveriş yapanların ateşi drone ile ölçüldü