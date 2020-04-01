Riyad, vatandaşlarını ABD'de gölge gibi izliyor

Gazete, bir ifşaatçının Suudi kraliyetinin sadece dört ay içinde milyonlarca gizli takip talebinde bulunduğuna dair belgeleri paylaştığını belirtti. Haberde “1 Kasım 2019 - 1 Mart 2020 arasında Suudi operatörler ‘Telecom, Mobily, Zain’, ABD’li bir operatörden ayda 2.3 milyon gizli takip talebinde bulundu” denildi.