River Plate, stadını binlerce evsize açtı

Arjantin’de faaliyet yürüten Red Solidaria yardım kuruluşunun girişimiyle, River Plate takımı, çarşamba gününden bu yana yüzlerce evsize yiyecek temin edip, dışarıda kalmamaları için Antonio Vespucio Liberti Stadyumu’nda uyumalarına izin veriyor. Red Solidaria’nın başkanı Juan Carr, “El Monumental” olarak bilinen yardım etkinliğine 180 gönüllünün katıldığını belirterek, “İlk gün 242 kişi burada yemek yedi, bunların 103’ü geceyi burada geçirdi. Dün, 340 kişi geldi ve 114 kişi burada kaldı. Bugün de en az 120 kişi burada kalacak ve bu son gün olacak. Yarın için neler yapabileceğimize bakacağız” dedi. Carr, stadyumu evsizlere açma fikrinin, 11 gün içinde sokakta yaşayan 5 kişinin soğuktan ölmesi üzerine çıktığını ifade ederek, “Bu çok büyük bir rakam. Bunun önüne geçmek için ne yapabiliriz diye düşündük ve River Plate’e teklifte bulunduk. İlk gün bizim için bir deneme oldu. O kadar kişi yemek yedi, burada uyudu, kahvaltı etti ve bu kişilere giysi yardımında bulunuldu.” diye konuştu. Carr, ülkedeki farklı futbol kulüplerinin de statlarını evsizler için açacağını sözlerine ekledi.