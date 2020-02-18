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  3. Koronavirüsle mücadelenin kilit ismi olan Wuchang Hastanesi Başhekimi Dr. Zhimming, koronavirüsten öldü

Koronavirüsle mücadelenin kilit ismi olan Wuchang Hastanesi Başhekimi Dr. Zhimming, koronavirüsten öldü

Koronavirüsle mücadelenin kilit ismi olan Wuchang Hastanesi Başhekimi Dr. Zhimming, koronavirüsten öldü

Koronavirüste şok bir ölüm gerçekleşti. Koronavirüs mücadelesinde kilit isim olan ve üst düzey bir mücadele veren Vuhan'daki Wuchang Hastanesi Başhekimi Dr. Liu Zhimming hayatını kaybetti.

Koronavirüsle mücadele noktasında en önemli isimlerin başında gelen Vuhan Wuchang Hastanesi Başhekimi Dr. Liu Zhimming, hayatını kaybetti.

Aksam.com.tr'nin Reuters'e dayandırdığı haberine göre, Dr. Zhimming, koronavirüse yenik düşen ikinci önemli doktor oldu. Şubat ayının hemen başında, koronavirüse karşı ilk uyarıları yapmaya çalışmakla tanınan Dr. Li Wenliang da koronavirüs dolayısıyla hayatını kaybetmişti.

EN AZ 1716 SAĞLIK ÇALIŞANINA KORONAVİRÜS BULAŞTI

On binlerce doktor, Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde baş gösteren koronavirüsün yayılmasını engellemek için canla başla çalışıyor.

Çinli sağlık yetkililerince 14 Şubat Cuma günü yapılan açıklamada, "en az 1716 sağlık çalışanının koronavirüsten etkilendiği, bunların 6'sının hayatını kaybettiği" belirtilmişti.


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