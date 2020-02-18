Reuters son dakika koduyla duyurdu! Korona virüste kilit isim öldü

Çin geçtiğimiz hafta ölümcül coronavirüsünün yüzlerce sağlık görevlisine bulaştığı ve 6'sının yaşamını yitirdiğini açıklamıştı. Bu sabah gelen son dakika haberi ise Çinlileri yasa boğdu...

VİRÜSLE MÜCADELEDE KİLİT İSİMDİ

Çin bu sabah gelen son dakika haberiyle yıkıldı. Reuters'ın haberine göre; Ölümcül coronavirüsü ile mücadelede kilit isim olan ve üst düzey bir mücadele veren Wuhan hastanesi başhekimi Dr. Liu Zhimming de virüse bağlı semptomlar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Çin devlet televizyonu bu sabah 10:30'da doktor Zhimming'in tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdiğini duyurdu. Acı haber dünya basınında dahi şok etkisi yaratmış durumda...

KARANTİNADA EN ÖNEMLİ GÖREV ONDAYDI

Dr. Liu Zhimming virüsün doğduğu yer olan Wuhan'daki Wuchang hastanesinde başhekimlik görevini yürütüyordu.

Dr. Liu Zhimming'in başhekimi olduğu hastane, virüsün merkez üssü Wuhan'da karantina alanında en önemli görevi üstlenmiş durumdaydı.

Zhimming'in kaybı Çin halkını derinden sarstı ve virüsün ne denli tehlikeli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.