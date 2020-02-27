Reuters son dakika olarak duyurdu! Ilımlı muhalifler Serakib kasabasını geri aldı

Türkiye destekli ılımlı askeri muhalif gruplar, İdlib'in Serakib kasabasında kontrolü yeniden sağladı.

Gece saatlerinde Serakib merkezine saldırı başlatan Türkiye destekli muhalifler bu sabah Serakib ilçesini geri aldı.Serakib'in ele geçirilmesiyle, M5 yolu yeniden kesilmiş oldu. Bölgede çatışmaların devam ettiği aktarılıyor.

RUSYA VE İRAN DESTEKLİ GÜÇLER 6 ŞUBAT'TA SERAKİB'İ ELE GEÇİRMİŞTİ

Rejim ve destekçileri bu tarihten itibaren, Kefrenbude, Han Şeyhun, Maraatinüman, Serakib gibi büyük ilçelerin yanı sıra İdlib'in güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi yoğun topçu ve hava saldırıları neticesinde ele geçirdi.

17 Eylül 2018'deki Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana göç edenlerin sayısı 1 milyon 942 bini buldu.

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