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Restoranda fenalaştı... Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

Restoranda fenalaştı... Ünlü iş adamı hayatını kaybetti!

'Otomobilin dehası' olarak anılan ve Alman devi Volkwagen'in en büyük hissedarı olan ünlü iş adamı Ferdinand Piech 82 yaşında hayatını kaybetti.

82 yaşındaki Alman Ferdinand Piech, eşiyle birlikte gittiği Rosenheim’da bir restoranda fenalaştı. İlk müdahalenin ardından hastaneye götürülen ünlü iş adamı, yoğun bakıma alındıktan 3 gün sonra tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ferdinand Piech'in eşi Ursula Piech, sadece "Aniden ve beklenmedik şekilde öldü" açıklaması yaptı. Piech ve Porsche Aileleri VW AG’nin çoğunluk hissesini aile şirketleri olan Porsche SE aracılığıyla sahipler ve bu şekilde VW AG’nin de kontrolünü ellerinde tutuyorlar.

Dedesiyle aynı adı taşıyan Ferdinand Piech, Ferdinand Porsche tarafından kurulan Porsche’nin aile tarafından günümüzdeki önemli yöneticilerinden biriydi. Piech, VW markasını kişisel bir savaşçı gibi yönetmesiyle de meşhurdu.

Hedeflerine ulaşamayan yöneticileri işten çıkarma ya da aşağılama gibi durumlarının da olduğundan söz edilen bir yöneticiydi. Ayrıca markanın karıştığı emisyon skandalı konusu da onun şirketin içinde olduğu dönemde başlamıştı.

(TV100)

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