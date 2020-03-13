Resmen ilan ettiler! Çin ve İran'dan koronavirüs ittifakı

İran Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye destek için Çin'den 8 uçak dolusu tıbbi yardım malzemesinin ülkeye getirildiğini duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele için dost ülkeler tarafından İran'a yardımlar gönderildiğini ifade etti.

Bu kapsamda Çin'den tonlarca tıbbi yardım malzemesinin İran'a ait Mahan Hava Yolları tarafından ülkeye getirildiğini belirten Musevi, "Çin halkının cömert yardımları devam ediyor. Şu anda 32 ton yardım malzemesi daha İran'a getirilmek üzere hazırlandı." dedi.

Musevi, şu ana kadar Çin'den 2 milyon 400 bin koruyucu maske, 230 bin Kovid-19 teşhis kiti, 130 bin koruyucu elbise, 120 solunum cihazı ve 50 koli antiviral ilaç gibi birçok tıbbi yardım malzemesinin 8 uçakla İran'a getirildiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, koronavirüsle mücadele için Sağlık Bakanlığının ihtiyaç listesini dün Twitter hesabından "ACİL" başlığıyla paylaşarak tüm dünya ülkelerini İran'a yardıma çağırmıştı.

Zarif, ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres başta olmak üzere uluslararası kuruluşların liderlerine ve diğer ülkelerin Dışişleri Bakanlarına hitaben yazdığı mektupta Kovid-19'la mücadele için ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılmasını istemişti.

(AA)