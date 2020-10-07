Remdesivir'in stoku tükendi!

İnsanların hayatlarını kurtaran, ucuz ve yaygın steroid dexamethason isimli ilacın aksine patentli olduğu için başka bir şirketin üretmesine izin verilmeyen Remdesivir’in özellikle Avrupa’da tükenmek üzere olduğu kaydedildi. İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Guardian, haberinde “Son aylarda Remdesivir’e talebin artmasıyla birlikte ilaç birçok bölgede bitti. ABD’deki hastanelerde bile hastalar yeteri kadar ilaç bulamıyor. Avrupa’da da üye ülkeler adına Avrupa Komisyonu ilaçları satın alıyor. Ama Çekya, Hollanda ve Birleşik Krallık’ta ilacın tükendiği kaydedildi” ifadelerini kullandı. Birleşik Krallık’ta doktorlara, “Bu ilacı, Remdesivir’den en çok faydalanabilecek hastalara verin çünkü stok bitmek üzere” uyarısı yapıldığı kaydedildi.

ALMANYA DA KAPANMA YOLUNDA



Almanya’da artan vakalar kısıtlamalara geri dönme tehlikesini gündeme getirdi. Bir günde vaka sayısı 2 bin 828’e ulaştı. Bulaşma vakalarının en çok özel eğlence ve aile içi kutlamalarda meydana geldiği belirlendi.