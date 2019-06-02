02 Haziran 2019 Pazar 08:00 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 08:00
Rahibe okulundan şeytanla işbirliğine!
İngiltere’de rahibe okulundan mezun olduğu belirtilen Blerina Dobla, Snapchat’te erkek profili açarak, sevgilisinin yeni kız arkadaşıyla buluşmak istedi.
Sonrasında çıplak fotoğrafları göndermesini sağladı ve bu kareleri sosyal medyadan yayımladı. Londra’da gözaltına alınan Dobla, hakkında dava açıldıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı. Dobla 28 Haziran’daki duruşmada tutuklanabilir.