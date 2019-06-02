  • $5,8392
  • 6,5468
  • 245.068
  • 90.589
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
02 Haziran 2019 Pazar 08:00 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 08:00

Rahibe okulundan şeytanla işbirliğine!

Rahibe okulundan şeytanla işbirliğine!

İngiltere’de rahibe okulundan mezun olduğu belirtilen Blerina Dobla, Snapchat’te erkek profili açarak, sevgilisinin yeni kız arkadaşıyla buluşmak istedi.

Sonrasında çıplak  fotoğrafları göndermesini sağladı ve bu kareleri sosyal medyadan yayımladı. Londra’da gözaltına alınan Dobla, hakkında dava açıldıktan sonra kefaletle serbest bırakıldı. Dobla 28 Haziran’daki duruşmada tutuklanabilir. 

Kadir Gecesi ibadetleri nedir? Kadir Gecesi ibadetleri nasıl yapılır?

<p>Ramazan Bayramı tatilini şimdiden başlatanlar size de merhaba</p>

Ailecek Bayram Tatiline Çıkıyoruz

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Hatay'da gizemli keşif: Kel Dağı'nın içinde su altı mağarası

'Komisyon S-400'ün Türk ordusunun elindeki F-35 için hiçbir tehdit oluşturmadığını söyleyecek'

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.