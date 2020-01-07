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  3. Putin'den Suriye'ye sürpriz ziyaret! Esad ile bir araya geldi

Putin'den Suriye'ye sürpriz ziyaret! Esad ile bir araya geldi

Putin'den Suriye'ye sürpriz ziyaret! Esad ile bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarınki Türkiye ziyareti öncesi Şam'a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la temaslarda bulundu.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Putin'in TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere yarın İstanbul’a çalışma ziyaretinde bulunacağı kaydedildi.

İki liderin bir araya geleceği belirtilen açıklamada, "Görüşmelerde Rus-Türk iş birliğinin daha da geliştirilmesi, Suriye ve Libya’daki durum dahil uluslararası güncel sorunların müzakere edilmesi planlanıyor." ifadesi kullanıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Şam’ı ziyaret ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la görüştüğünü duyurdu.

 


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