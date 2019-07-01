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  3. Putin'den sonra Zaharova'nın da ayıyla fotoğrafı ortaya çıktı

Putin'den sonra Zaharova'nın da ayıyla fotoğrafı ortaya çıktı

Putin'den sonra Zaharova'nın da ayıyla fotoğrafı ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in fotoşop programı yardımıyla bir ayıya bindirildiği görsellerinin sosyal medyada defalarca paylaşılmasının ardından şimdi de başka bir yetkilinin "ayı" ile fotoğrafı ortaya çıktı. İşte meselenin arka planı...

TM Dijital Haber Merkezi
 
Rusya Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf karesi görenleri şaşırttı. Bir ayıya sarıldığı görünen Zaharova'nın yaptığı açıklamada "Rusya'da ayıların sokakta dolaştığı" iddialarına gönderme yaptığı anlaşıldı.
 
Zaharova yaptığı açıklamada, "Rusya’da ayıların sokakta dolaştığı konusunda tartışmaya gerek yok. Üstelik nasıl dolaşıyorlar. Bazılarına ise misafir bile geliyorlar." ifadelerine yer verdi.
 
PUTİN'DEN AYI AÇIKLAMASI: HİÇ BİNMEDİM
 
Rusya Devlet Başkanı Putin ise hakkında ortaya çıkan görsellere ilişkin yaptığı açıklamada, "İş atmosferinde çok fazla fotoğrafım var ama hiç kimse bunlarla ilgilenmiyor. Ayıya bindiğim fotoğrafları gördüm, ama ben hiçbir zaman ayıya binmedim." ifadelerine yer vererek söz konusu fotoğrafların montaj olduğunu belirtmişti.

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