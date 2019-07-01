Putin'den sonra Zaharova'nın da ayıyla fotoğrafı ortaya çıktı

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Rusya Dışişleri Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf karesi görenleri şaşırttı. Bir ayıya sarıldığı görünen Zaharova'nın yaptığı açıklamada "Rusya'da ayıların sokakta dolaştığı" iddialarına gönderme yaptığı anlaşıldı.



Zaharova yaptığı açıklamada, "Rusya’da ayıların sokakta dolaştığı konusunda tartışmaya gerek yok. Üstelik nasıl dolaşıyorlar. Bazılarına ise misafir bile geliyorlar." ifadelerine yer verdi.



PUTİN'DEN AYI AÇIKLAMASI: HİÇ BİNMEDİM



Rusya Devlet Başkanı Putin ise hakkında ortaya çıkan görsellere ilişkin yaptığı açıklamada, "İş atmosferinde çok fazla fotoğrafım var ama hiç kimse bunlarla ilgilenmiyor. Ayıya bindiğim fotoğrafları gördüm, ama ben hiçbir zaman ayıya binmedim." ifadelerine yer vererek söz konusu fotoğrafların montaj olduğunu belirtmişti.