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  • Putin'den Dağlık Karabağ çağrısı... Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'ya davet etti
09 Ekim 2020 Cuma 00:42 | Son Güncelleme:

Putin'den Dağlık Karabağ çağrısı... Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'ya davet etti

Putin'den Dağlık Karabağ çağrısı... Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'ya davet etti
AA

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova'ya davet ettiği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ’daki çatışmalarla ilgili, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya davet etti.

AA'nın aktardığı habere göre, Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Putin’in bir dizi telefon görüşmesi yaptığı hatırlatılarak cenazelerin ve esirlerin değişimi için insani nedenlerle Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya Dışişleri Bakanının ara buluculuğunda bu konularda istişarelerde bulunmak üzere 9 Ekim’de Moskova’ya davet ediliyor."
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