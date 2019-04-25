Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9681
  • 6,651
  • 244.994
  • 94.504
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Putin: Ukrayna ile ilişkilerimizi tamamıyla geliştirmeye hazırız

Putin: Ukrayna ile ilişkilerimizi tamamıyla geliştirmeye hazırız

Putin: Ukrayna ile ilişkilerimizi tamamıyla geliştirmeye hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesinin ardından Vladivostok´ta Ukrayna başkanlık seçim sonuçlarına dair basına açıklamalarda bulundu.

x

Açıklamasında Ukrayna´nın başkanlık seçim sonuçlarının, eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun politikalarının mutlak başarısızlığının kanıtı olduğunu belirten Putin, "Benim sözüme gerek mi var? Seçim sonuçları, Poroşenko'nun politikalarının başarısızlığını gözler önüne seriyor. Eminim ki Ukrayna´nın yeni yetkilileri de bunun farkındadır. Ukrayna'nın yeni Devlet Başkanı Vladimir Zelensky´nin ne gibi adımlar atacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

(DHA)

 

Ayrıca Putin, Moskova-Kiev ilişkilerinin, Zelensky´nin politikalarına bağlı olacağını belirterek, "Ukrayna ile ilişkilerimizi tamamıyla geliştirmeye hazırız, fakat bunu tek taraflı gerçekleştirmemiz mümkün değildir" dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Zehra hatıra olsun istemiş
Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Kim Kardashian'dan radikal karar! İşte yeni mesleği
Derya hakaret eden takipçisini affetmedi
Dilan Çiçek Deniz mesaj iddialarına cevap verdi!
Denizli´nin Çivril ilçesinde yer alan göl, Çivril-Dinar kara yolunun geçiş noktasında bulunuyor.

Denizli´de Bir Tatlı Su Gölü: Işıklı Gölü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

787 yıllık kervansaray, geçmişe ışık tutuyor

ABD'de tır şoförlüğü yapan Tolga Karel'e şaşırtan teklif!