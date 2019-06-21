Putin: Trump ile görüşmeye hazırım

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için hazır olduğunu, ancak ABD’de yaklaşan seçim kampanyası sürecinin ilişkileri karmaşıklaştırabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için hazır olduğunu belirterek, "Diyalog her zaman iyidir, her zaman talep vardır. Tabii eğer Amerikan tarafı ilgi gösteriyorsa... Biz diyalog için hazırız." dedi.

Putin, “Hepimiz ABD'de iç politikada neler olup bittiğini anlıyoruz ve görüyoruz” dedi. Başkan bize doğru adımlar atmak istiyor, herhangi bir şey hakkında konuşmak istiyor olsa da, çok sayıda sınırlama var." dedi.

Rus lider ayrıca, iki ülkenin stratejik nükleer istikrar da dahil olmak üzere konuşacakları çok şey olduğunu söyledi.

"Trump ile Putin'in G20'de görüşeceği fikri henüz havada"Trump daha önce, bu ay Japonya’da düzenlenecek G20 zirvesinde Rus liderle bir araya gelmeyi beklediğini açıklamıştı.

Putin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada ise, "İlişkiler kötüleşiyor, gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor. Son yıllarda mevcut idare Rusya’ya karşı yaptırımlarla ilgili onlarca karar aldı" ifadesini kullanmıştı.

Putin, "Mantığın önünde sonunda üstün geleceğini ümit ediyoruz. Biz Amerikalı partnerlerimiz dâhil olmak üzere tüm partnerlerimizle önümüzdeki G20 zirvesi çerçevesinde faydalı kararlara ulaşabileceğimizi, ekonomi alanında işbirliği için gerekli istikrarlı koşulların oluşturulabileceğini umuyoruz" diye konuşmuştu.

Kaynak: Reuters