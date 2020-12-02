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  • Putin resmen talimat verdi: Rusya'da toplu aşılama haftaya başlıyor
02 Aralık 2020 Çarşamba 17:42 | Son Güncelleme:

Putin resmen talimat verdi: Rusya'da toplu aşılama haftaya başlıyor

Putin resmen talimat verdi: Rusya'da toplu aşılama haftaya başlıyor
AA

Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılamayla ilgili talimat verdi. Ülkede 2 milyon doz aşısının üretildiğine dikkat çeken Putin, "Gelecek hafta sonu itibarıyla toplu aşılamaya başlanmasını istiyorum" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kovid-19'a karşı toplu aşılamanın gelecek hafta başlatılması talimatını verdi.

AA'da yer alan habere göre, Putin, Rus hükümet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, Kovid-19 salgınına dair değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın aşı üretimi ve sevkiyatı konusunda toplu aşılamaya hazır olduğunu anlatan Putin, “Bu yüzden gelecek hafta sonu itibarıyla toplu aşılamaya başlanmasını istiyorum.” diye konuştu.

Rusya’da 2 milyon doz Kovid-19 aşısının üretildiğini belirten Putin, “Bu da bize toplu olmasa da geniş çaplı aşılamaya başlama fırsatı veriyor. Aşılama öncelikle sağlık çalışanları ve öğretmenlerle başlayacak.” dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, ülkede yapılacak toplu aşılamada Rus vatandaşlarının öncelik sahibi olacağını söylemişti.

Rus yapımı Sputnik V ve EpiVakKorona adlı iki Kovid-19 aşısının üretimlerine bir süre önce başlamıştı.

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