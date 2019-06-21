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  3. Putin resmen duyurdu: O ülkeye uçuşlar yasak

Putin resmen duyurdu: O ülkeye uçuşlar yasak

Putin resmen duyurdu: O ülkeye uçuşlar yasak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gürcistan’da aralarında yaşanan ‘koltuk krizi’ sonucu Gürcistan’da başlayan kapsamlı protestolar sonrası Rusya’dan Gürcistan’a olan uçak seferlerini geçici olarak durdurdu.

 Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Gürcistan'da aralarında yaşanan ‘koltuk krizi' sonucu Tiflis'te başlayan kapsamlı protestolar sonrası Rusya'dan Gürcistan'a olan uçak seferlerini geçici olarak durduran bir kararname imzaladığını duyurdu. 8 Temmuzdan sonra uygulanacak karar kapsamında ayrıca Gürcistan'a olan turistik turlar da iptal edildi.

Yapılan açıklamada ayrıca Gürcistan'da bulunan Rusya vatandaşlarına da ‘geri dönün' çağrısında bulunuldu.

“Gürcistan halkının gerçeği görebilmesini umalım”

Bunun yanı sıra kendi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev Gürcistan'daki protestoları kınadı. Yaşanan olayın temelde Gürcistan'ın iç siyaseti olduğunu ve bunun Rusya düşmanlığı üzerinden yapıldığını belirten Medvedev, “Gürcistan halkının gerçeği görebilmesini umalım” dedi.

(İHA)

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