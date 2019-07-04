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Putin, Papa Francis ile görüştü

Putin, Papa Francis ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile görüşme yapmak üzere Vatikan'a geldi. Papa Francis ile görüşme gerçekleştiren Putin'in, İtalyan mevkidaşı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile de görüşmesi bekleniyor. Liderlerin Rus-İtalyan işbirliğini siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda olduğu gibi uluslararası meselelerde de tartışması bekleniyor. 

(İHA) 

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