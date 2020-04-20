Putin: Koronavirüsün yayılma hızını yavaşlatmayı başardık ancak tepe noktası henüz geçilmedi

Sputnik'te yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüsüm (Kovid-19) yayılma hızını yavaşlatmayı başardıklarını ancak henüz salgının tepe noktasının geride kalmadığını belirtti.

Rusya'da bugün açıklanan rakamlara göre haftalardır uygulanan koronavirüs tedbirlerinin ardından vaka sayısında ilk kez düşüş yaşanırken Rus lider, ülkedeki epidemiyolojik duruma ilişkin uzmanlarla bir toplantı yaptı.

Toplantıda konuşan Putin, "Sonuçlar, salgınla mücadelede ilk aşamadaki görevi yerine getirmeyi, yani hastalığın yayılımını yavaşlatmayı başardığımızı doğruluyor. Ancak bu bizi asla rehavete sürüklememeli. Uzmanların söylediklerine göre salgının tepe noktası henüz ileride ve en yüksek yeni bulaş sayısının tespit edildiği plato adı verilen geçiş sürecinin süresini azaltmak için her şeyi yapmalıyız" dedi.

Putin, ilan edilen 'ücretli tatil' dönemi, alınan karantina, izolasyon önlemleri ve diğer kararlar sayesinde önemli bir zaman kazandıklarını ve böylece salgının yayılma temposunu kırdıklarını ve sağlık sistemini yeniden yapılandırmayı başardıklarını söyledi.

'Ülkenin 85 bölgesinin tamamında tespit edildi'

"Zorlu durum devam ediyor, maalesef salgın yayılmaya devam ediyor" diyen Putin, "Koronavirüs bulaşan vatandaşların sayısı artıyor. Artış, sadece bu tehditle ilk karşılaşan Moskova'da değil, diğer bölgelerde de gözleniyor. Koruyucu önlemler sayesinde bu süreci yavaşlatmayı, dizginlemeyi başardık ancak maalesef enfeksiyon, birkaç vaka söz konusu olsa dahi ülkenin 85 bölgesinin tamamında tespit edildi. Tahminler bu yöndeydi ve buna hazırdık" ifadelerini kullandı.

Rusya yönetimi olarak insanların can güvenliği ve sağlığını esas alarak hareket ettiklerini ve yalnızca uzmanlarına görüşlerine dayanarak farklı sektörler için en güvenli çalışma rejimini belirleyeceklerini kaydeden Putin, şunları söyledi:

"Ekonomiyi tamamen durdurmanın imkansız olduğunu ancak istihdama ve vatandaşların gelirlerine yönelik olumsuz etkinin en aza indirgenmesi gerektiğini anlayarak, son derece dikkatli hareket edeceğiz. Tüm bu konular şu anda insanları son derece tedirgin ediyor."

Kovid-19 aşısı geliştirme çalışmalarının nasıl ilerlediğine dair bilgi almak istediğini ve bu alandaki uzmanların çok büyük sorumluluk taşıdığının farkında olduğunu söyleyen Putin, "Aşının yaklaşık olarak ne zaman geliştirileceğine dair görüşlerinizi duymak istiyorum. Endüstriyel kapasiteleri önceden ayırmak ve hazırlamak, gereken miktarlardaki aşı üretimini hemen başlatmak için bunu şimdiden bilmemiz bizim için önemli" ifadelerini kullandı.

Putin, en fazla sorunun yaşandığı bölgelere ve Kemerovo Bölge Valisi Sergey Tsivilev'i örnek gösterip en etkili çalışmalar yapan bölgelere bakılmasını rica ederek o bölgelerdeki en iyi uygulamaların ülkenin tamamında hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.