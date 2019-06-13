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13 Haziran 2019 Perşembe 17:29 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 17:29

Putin, Golunov olayından sonra iki emniyet görevlisini görevden aldı

Putin, Golunov olayından sonra iki emniyet görevlisini görevden aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus araştırmacı gazeteci İvan Golunov’un gözaltına alınması skandalı ile ilgili olanlardan sonra Moskova Emniyet Müdürü Tümgeneral Andrey Puçkov ve Moskova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürü Tümgeneral Yuriy Devyatkin’i görevden aldı.

Kremlin’in açıklamasına göre, Putin, Moskova Emniyet Müdürü Tümgeneral Andrey Puçkov ve Moskova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürü Tümgeneral Yuriy Devyatkin’in görevden alınmasına yönelik talimat verdi.

?NE OLMUŞTU?

Sırt çantasında beş paket pudra halinde madde bulunan Golunov, 6 Haziran’da polis tarafından gözaltına alınmıştı. Yapılan testler sonucunda paketlerde ‘mephedrone’ isimli uyuşturucu maddenin olduğu anlaşılmıştı. Rusya İçişleri Bakanlığı da sonraki gün, yapılan incelemelerde Golunov’un evinde ayrıca üç paket kokain ve ölçeklerin bulunduğunu açıklamıştı.
Polisin hakkında ‘yasadışı uyuşturucu üretimi, satışı ve sevkiyatı’ suçlamasıyla cezai dava ve soruşturma başlattığı gazeteci paketlerin başkalarınca gizlice sırt çantasına yerleştirildiğini savunmuştu.

Rusya Devlet Başkanlığı İnsan Hakları Konseyi Başkanı Mihail Fedotov, yolsuzlukla ilgili araştırmalarıyla bilinen Golunov’un gazetecilik faaliyetleri yüzünden gözaltına alınmış olabileceğini kaydetmişti.

TESTLERİ NEGATİF ÇIKMIŞ, PARMAK İZİ BULUNAMAMIŞTI

Rusya Sağlık Bakanlığı’nın Baş Serbest Narkoloğu Yevgeniy Bryun, Golunov üzerinde yapılan uyuşturucu testlerinin negatif çıktığını ifade etmişti. Golunov’un avukatı Sergey Badanşin, evinde yapılan aramalarda uyuşturucu suçu davası çerçevesinde alınan eşyaların üzerinde müvekkilinin parmak izi bulunmadığını ifade etmişti.

Ayrıca  Golunov'un evinde yapılan aramaya dair yayınlanan dosyada yanlışlıkla başka bir narkotik operasyonunda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin fotoğrafları eklenmişti. İçişleri Bakanlığı dosyayı yayınlamasından kısa bir süre sonra yanlışlıkla eklenen fotoğrafları sitesinden kaldırmıştı.

Basında da gazetecinin sorgu sırasında polis tarafından  dövüldüğü iddiaları yer almıştı, ancak İçişleri Bakanlığı bu iddiaları reddetmişti. Nitekim ambulans doktorlarının şüphelendiği gibi, hastanede yapılan muayenelerin ardından gazetecide herhangi bir kaburga kırığı veya beyin sarsıntısına rastlanmamıştı.

Rusya İnsan Hakları Sorumlu Yetkilisi Moskalkova konuyu bizzat kontrolü altına almış, Moskova Emniyet Müdürlüğü’nden gözaltı işlemleri sırasında polislerin eylemlerinin yasalar çerçevesinde olup olmadığının incelenmesini talep etmişti.
Gözaltı sonrasında mahkeme tarafından ev hapsine gönderilen Golunov hakkındaki suçlamalar önceki gün kaldırılmış ve gazeteci özgürlüğüne kavuşmuştu.

İÇİŞLERİ BAKANI GÖREVDEN ALINMALARINI İSTEMİŞTİ

Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Golunov olayıyla ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den, Moskova Emniyet Müdürü Tümgeneral Andrey Puçkov ve Moskova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürü Tümgeneral Yuriy Devyatkin’i görevden almasını istemişti.

(Sputnik News)

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