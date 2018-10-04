Putin, emeklilik yaşını yükselten ve tepkilere neden olan kararnameyi imzaladı

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in, ülkede erkekler için emeklilik yaşını 60’dan 65’e ve kadınlar için 55’ten 60’a çıkaran kararnameyi imzaladığı belirtildi.

İmzalanan kararname Rusya’daki asker, polis ve özel servis görevlilerini kapsamazken, emeklilik yaşı kademeli bir şekilde 2019’dan itibaren yükseltilmeye başlayacak.

Ayrıca, Rusya'da yolsuzluk yapanların mal varlıklarının Emeklilik Fonu'na devredilmesi ve emeklilik yaşı yaklaşanlara istihdam hakkı tanımayan şirketlere yönelik cezalarla ilgili yasa tasarıları da imzalanan kararnameyle yürürlüğe girdi.

Emeklilik reformunda kadınlarda emeklilik yaşının 55’ten 63’e çıkarılması planlanmış, ancak halkın tepkisi üzerine Putin, emeklilik reformunun yumuşatılması gerektiğini belirterek, kadınlarda emeklilik yaşının 60 olması gerektiğini söylemişti.

Reformun açıklanmasının ardından ülkenin çok sayıda şehrinde binlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlenmiş, Vladimir Putin'in de desteklediği bilinen Birleşik Rusya Partisi bir süre önce düzenlenen yerel seçimlerde oy kaybı yaşamıştı.

(AA)