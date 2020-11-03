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  • Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ'daki son durumu değerlendirdi
03 Kasım 2020 Salı 09:53 | Son Güncelleme:

Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ'daki son durumu değerlendirdi

Putin, Aliyev ve Paşinyan ile Karabağ'daki son durumu değerlendirdi
İHA

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve işgalci Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Karabağ'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve işgalci Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

İHA'da yer alan habere göre, Ermenistan’ın ateşkese rağmen Azerbaycan topraklarına işgal ettiği Karabağ’da saldırılarını sürdürmesi üzerine diplomasi trafiği devam ediyor.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in son 2 gündür Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, “1 Kasım ve 2 Kasım günleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sırasıyla Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmeleri gerçekleşti. Görüşmelerde Karabağ çatışmasına çözüm bulunması konusu kapsamlı bir şekilde değerlendirildi” ifadeleri yer aldı.

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