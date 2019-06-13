  • $5,8375
  • 6,6041
  • 250.836
  • 91.418
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
13 Haziran 2019 Perşembe 11:28 | Son Güncelleme: 13 Haziran 2019 Perşembe 11:38

Putin: ABD ile ilişkilerimiz gün geçtikçe kötüleşiyor

Putin: ABD ile ilişkilerimiz gün geçtikçe kötüleşiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve ABD´nin ilişkilerinin kötüleştiğini, gün geçtikçe daha da kötüye gittiğini söyledi.

Putin 'Mir' TV kanalına yaptığı açıklamada, "İlişkiler kötüleşiyor, gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor. Son yıllarda mevcut idare Rusya´ya karşı yaptırımlarla ilgili onlarca karar aldı" ifadesini kullandı.

Putin, "Mantığın önünde sonunda üstün geleceğini ümit ediyoruz. Biz Amerikalı partnerlerimiz dâhil olmak üzere tüm partnerlerimizle önümüzdeki G20 zirvesi çerçevesinde faydalı kararlara ulaşabileceğimizi, ekonomi alanında işbirliği için gerekli istikrarlı koşulların oluşturulabileceğini umuyoruz" diye konuştu.

(DHA)

Sakarya´da Düzenlenen Tarihi Eser Operasyonunda 2 El Yazması Tevrat Ele Geçirildi

<p>ABD´nin S-400 anlaşması üzerinden Türkiye´ye F-35 şantajı devam ederken, F-35 muadili savaş uçakl

´Türkiye, F35 Yerine J-31´i Ve Su-57´yi Alabilir´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Antalya'da beş yıldızlı otellerin yanıbaşında çardakta tatil

ESA'dan asteroit uyarısı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.