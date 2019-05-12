Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Putin, 8 gol attığı maçının zafer turunda takılıp düştü

Putin, 8 gol attığı maçının zafer turunda takılıp düştü

Putin, 8 gol attığı maçının zafer turunda takılıp düştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin forma giydiği buz hokeyi maçında 8 gol attı. Putin maç sonrası zafer turu atarkense takılıp buza yüzüstü düştü.

Putin, sık sık sportif faaliyet yaparken görüntüleniyor. Ama buz hokeyi onun sahaya çıktığı sporların başında geliyor.

Rusya lideri, Soçi'de her yıl oynanan geleneksel maçta eski Rus hokey yıldızlarının takımında, Kuzey Amerika Ulusal Hokey Ligi oyuncularına karşı mücadele verdi.

Reuters haber ajansı Putin'in 8 gol kaydettiğini duyururken, Kremlin Putin'in 10 gol attığını belirtti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sensiz cennet bile sürgün Aslı!
Alkışlanacak uzlaşma
Özerk, Akkaya'ya yaklaşamayacak
Düğün hediyesi Kapalıçarşı'dan
Haluk Levent ve Sıla Gençoğlu küstü mü?
Annelerimiz hep yanımızda... Bazen gereğinden fazla da olsa bizi korumak için her şeyi yaparlar

Güreş Müsabakasına Dayanamayan Anne Yüreği

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yüzbinlerce kişi bu dili öğreniyor

Şehrin göbeğinde şoke eden görüntü! İnşaat işçileri buldu...