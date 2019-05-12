Putin, 8 gol attığı maçının zafer turunda takılıp düştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin forma giydiği buz hokeyi maçında 8 gol attı. Putin maç sonrası zafer turu atarkense takılıp buza yüzüstü düştü.
Putin, sık sık sportif faaliyet yaparken görüntüleniyor. Ama buz hokeyi onun sahaya çıktığı sporların başında geliyor.
Rusya lideri, Soçi'de her yıl oynanan geleneksel maçta eski Rus hokey yıldızlarının takımında, Kuzey Amerika Ulusal Hokey Ligi oyuncularına karşı mücadele verdi.
Reuters haber ajansı Putin'in 8 gol kaydettiğini duyururken, Kremlin Putin'in 10 gol attığını belirtti.