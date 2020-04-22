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  3. Protestolar sonuç verdi! ABD'de eyaletler koronavirüs önlemlerini gevşetiyor

Protestolar sonuç verdi! ABD'de eyaletler koronavirüs önlemlerini gevşetiyor

Protestolar sonuç verdi! ABD'de eyaletler koronavirüs önlemlerini gevşetiyor

ABD'nin 15 eyaletinde koronavirüs önlemlerinin kaldırılması için yapılan protestoların ardından valiler yasakları kaldırmaya başlıyor.

ABD’nin genelinde koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi için yapılan protestolar sonuç vermeye başladı. Georgia Valisi Brian Kemp, eyaletteki sinema, restoran, spor, güzellik ve bowling salonlarının tekrar açılacağını açıkladı. Kemp ayrıca, eyalet genelindeki ‘evde kal’ talimatının, 30 Nisan itibariyle sona ereceğini söyledi. Oklahoma Valisi Kevin Stitt, 30 Nisan’da belirli iş yerlerini tekrar açabileceklerini duyururken Pennsylvania Valisi Tom Wolf ise, aka oranlarındaki değişimlere göre ekonomik döngüyü kontrollü bir şekilde 30 Nisan’da açabileceklerini belirtti.

ÖNCE İŞ YERLERİ

South Carolina Valisi Henry McMaster, 27 Nisan sonrasında mobilya, kitap, müzik, çiçek, giysi ve aksesuar mağazalarının 90 metre kareye en fazla 5 müşteri alınması kaydıyla açılabileceğini duyurdu. Bununla beraber Tennessee, Teksas, Utah, Indiana, North Dakota ve Ohio eyaletleri, 1 Mayıs’ta iş yerlerinin tekrar açılacağını belirtti.

KALABALIK TERS TEPTİ

ABD’de pek çok eyalette binlerce kişinin sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak sokaklara çıkması bir eyalette ters tepti. Kentucky’de, eylemlerin yol açtığı sonuçları gösterebilecek veriler paylaşıldı. Buna göre gösterilerin ardından pazar günü eyalet genelinde en yüksek günlük yeni vaka artışı kayıtlara geçti. 273 yeni tanı konulduğu açıklanırken, toplam sayı 2 bin 960 oldu.

TRUMP TÜM GÖÇMENLERİ DURDURDU

ABD Başkanı Trump, Kovid-19 için ‘görünmez düşman’ tabirini kullandığı Twitter paylaşımında, “Büyük Amerikan vatandaşlarının işlerini korumamız gerekiyor, bu yüzden ABD’ye göçü geçici olarak askıya alan bir kararname imzalayacağım” dedi.


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