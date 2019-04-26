Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9336
  • 6,6157
  • 244.534
  • 94.382
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Prens William'dan Nur Camisi'ne ziyaret

Prens William'dan Nur Camisi'ne ziyaret

Prens William'dan Nur Camisi'ne ziyaret

Prens William, terör saldırısına hedef olan Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur Camisi'ni ziyaret etti.

İngiltere tahtının ikinci sıradaki varisi Prens William, terör saldırısına hedef olan Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur Camisi'ni ziyaret etti.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, 2 günlük Yeni Zelanda turu kapsamında Christchurch kentindeki Nur Camisi'ni ziyaret eden William, camilere yönelik terör saldırısını “tasviri imkansız bir nefret eylemi” diye nitelendirdi.

Aşırı sağcı teröristin amacına ulaşmakta başarısız olduğunu göstermek için camiyi ziyaret ettiğini belirten William, “Terörist, diğerkamlığı ve beraberliği simgeleyen bir yere nefret ve bölünmüşlük ekmeye teşebbüs etti.” dedi.

Yeni Zelanda halkının terör saldırılarına verdiği tepkiyi de öven William, “Keskin bir ıstırap anında, dik ve birlikte durdunuz. Bir trajediye verdiğiniz tepkiyle, takdire şayan bir şey başardınız.” ifadelerini kullandı.

Prens William’a cami ziyaretinde Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern eşlik etti.

William’ın cami saldırılarından sağ kurtulan Müslümanlarla da bir araya geldiği bildirildi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth Yeni Zelanda'nın da devlet başkanı konumunda bulunuyor.

Prens William, babası Prens Charles'ın ardından İngiltere tahtı için ikinci sıradaki varis olarak taht sırasını bekliyor.

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine 15 Mart'ta düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi hayatını kaybetmiş, 3’ü Türk vatandaşı 50 kişi yaralanmıştı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şahan Gökbakar 28 kilo verdi
Sinem Kobal 'Bebek' sorularına tebessüm etti
Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızına Kuveyt'te yoğun ilgi
Hande Erçel'in mutlu günü: Evlendiler
Melisa ABD'ye yerleşti
Orhan Gencebay´ın oğlu Gökhan Gencebay, Beşiktaş´ta trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışma s

Orhan Gencebay´ın Oğlu Gökhan Gencebay Bıçaklandı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İşte Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldızlar

Yüzde 90'ı tamamlandı! Ege Bölgesi'nin en büyük camisi olacak!