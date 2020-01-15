Porto Riko'da 2 bin deprem harita değiştirdi

9 Ocak 2020'de alınan InSAR verilerini, 28 Aralık 2019'da Sentinel-1A uydusundan gelen verilerle karşılaştıran araştırmacılar, bu değişikliklerin lokasyonunu, yönünü ve boyutunu haritalandırdı.

'DEPREM ADASI' 6 YIL DAYANABİLDİ

6 yıl önce Pakistan'da meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem sonrası ortaya çıkan 'deprem adası' olarak da anılan Zalzala Koh yeniden okyanusun dibindeki yerini almış, NASA bu olaya ait görüntüleri yayınlamıştı.