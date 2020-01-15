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  3. Porto Riko'da 2 bin deprem harita değiştirdi

Porto Riko'da 2 bin deprem harita değiştirdi

Porto Riko'da 2 bin deprem harita değiştirdi

Porto Riko'da meydan gelen depremler yüzeyinde kalıcı değişimlere neden oldu. Space.com'da yer alan habere göre, iki haftada iki bin depremin yaşandığı ülkede harita değişti.

9 Ocak 2020'de alınan InSAR verilerini, 28 Aralık 2019'da Sentinel-1A uydusundan gelen verilerle karşılaştıran araştırmacılar, bu değişikliklerin lokasyonunu, yönünü ve boyutunu haritalandırdı. 

'DEPREM ADASI' 6 YIL DAYANABİLDİ

6 yıl önce Pakistan'da meydana gelen  7.7 şiddetindeki deprem sonrası ortaya çıkan 'deprem adası' olarak da anılan Zalzala Koh yeniden okyanusun dibindeki yerini almış, NASA bu olaya ait görüntüleri yayınlamıştı. 

 


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