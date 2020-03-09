Portekiz Cumhurbaşkanı virüs nedeniyle iki hafta boyunca tüm resmi programlarını iptal etti

Marcelo Rebelo de Sousa bu kararı, Salı günü Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ziyaret eden çocukların okul arkadaşlarından birinin hastaneye kaldırılması üzerine aldı.

Çocukta koronavirüs görülmediği açıklandı.

Marcelo Rebelo de Sousa'da da koronavirüs görüldüğüne dair bir işaret olmadığı ancak Portekiz liderinin önümüzdeki günlerde kalabalık gruplarla programları olduğu için önlem olarak iki hafta evinde kalma kararı aldığı duyuruldu.

Avrupa Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides, İtalya'da koronavirüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının bir günde 233'ten 366'ya çıkması üzerine Avrupa Birliği çapında dayanışma çağrısı yapmıştı.