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02 Kasım 2020 Pazartesi 16:38 | Son Güncelleme:

Portekiz Başbakanı Costa, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle OHAL çağrısı yaptı

Portekiz Başbakanı Costa, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle OHAL çağrısı yaptı
DHA

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı Avrupa'da yeni tedbirler peş peşe geliyor. Portekiz Başbakanı Costa da ülkesi için olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi için çağrıda bulundu.

Koronavirüs vakaları Avrupa'da artmaya devam ediyor. AB üyesi ülkeler arka arkaya yeni tedbirlerini açıklıyor. İspanya, Fransa ve İngiltere'nin ardından Portekiz'den de salgına karşı olağanüstü hal çağrısında bulunuldu.

DHA'da yer alan habere göre, Portekiz Başbakanı Antonio Costa, enfeksiyonların arttığı bir dönemde koronavirüsle mücadele etmek için önleyici bir tedbir olarak olağanüstü hal ilan etmesini istedi. 

Costa bu durumun halk arasında bilinci güçlendireceğini savundu. Ülkede Mart ayında Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa tarafından ilan edilen OHAL altı hafta sürmüştü.

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