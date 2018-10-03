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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Suriye'ye S-300 teslimatı büyük risk

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında "Rusya'nın Suriye'ye S-300 teslimatı, Orta Doğu'nun istikrarını ve bölgeyi büyük risk altında bırakıyor" dedi.

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma füze sistemi teslim etmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"Suriye'ye S-300 teslimatı büyük risk"

Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma füze sistemi teslim etmesine de değinen Pompeo, "Rusya'nın Suriye'ye S-300 teslimatı, Orta Doğu'nun istikrarını ve bölgeyi büyük risk altında bırakıyor." diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu dün yaptığı bir basın açıklamasında, Suriye'ye yeni S-300 hava savunma füze sistemiyle 49 farklı askeri teknik cihaz teslim edildiğini bildirmişti.

(AA)

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