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  3. Pompeo koronavirüs dinlemedi! İlk resmi ziyaret

Pompeo koronavirüs dinlemedi! İlk resmi ziyaret

Pompeo koronavirüs dinlemedi! İlk resmi ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ilk resmi yurt dışı ziyaretini İsrail'e yapıyor.

ABD Dışişleri Bakanı'nı taşıyan uçak, Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na indi. Pompeo, uçaktan inişte kendisini karşılayan yetkililerle Kovid-19 nedeniyle tokalaşmazken, ABD bayrağını andıran maske takması dikkati çekti.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada İsrail'de olmaktan mutlu olduğunu belirten Pompeo, "İki kritik tehditle mücadele ediyoruz: Kovid-19 ve İran. İsrail ve ABD bu zorluklara karşı yan yana duracaktır." ifadesini kullandı.

Yerel basın, ziyaretin ana gündem maddelerinden birinin de işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgelerin "İsrail'e ilhak" planı olacağını aktardı.

Pompeo, İsrail'de sırayla Başbakan Binyamin Netanyahu, Mavi-Beyaz İttifakı lideri ve yeni koalisyon ortağı Benny Gantz ile görüşecek.

(AA)


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