Polonya'da evde gaz patlaması: 6 ölü, 2 kayıp

Bölge Valisi Jaroslaw Wieczorek, kayak tesisleriyle ünlü Szczyrk kasabasında, 3 katlı bir evde yaşanan gaz patlamasının ardından arama kurtarma ekiplerinin, 2'si çoAcuk 6 kişinin cesedini çıkardığını kaydetti. Yıkılan evde 2 kişinin daha arandığını belirten Wieczorek, patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiğini ifade etti. Yaklaşık 100 kişilik bir ekip, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA