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  3. Polonya'da evde gaz patlaması: 6 ölü, 2 kayıp

Polonya'da evde gaz patlaması: 6 ölü, 2 kayıp

Polonya'da evde gaz patlaması: 6 ölü, 2 kayıp

Polonya'nın güneyindeki Silezya bölgesinde, bir evde meydana gelen gaz patlaması sonucu 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Bölge Valisi Jaroslaw Wieczorek, kayak tesisleriyle ünlü Szczyrk kasabasında, 3 katlı bir evde yaşanan gaz patlamasının ardından arama kurtarma ekiplerinin, 2'si çoAcuk 6 kişinin cesedini çıkardığını kaydetti. Yıkılan evde 2 kişinin daha arandığını belirten Wieczorek, patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiğini ifade etti. Yaklaşık 100 kişilik bir ekip, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA


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